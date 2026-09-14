JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Details der ARTEMIS-008-Lungenkrebsstudie seien noch weitaus besser als es die ersten Ergebnisse signalisiert hätten, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass das Antikörper-Konjugat Risvutatug-Rezetecan zur unterschätzten Macht gegen kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC) werden könnte./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 21,41EUR auf Tradegate (14. September 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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