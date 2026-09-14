Rechenzentren treiben Auftragsbuch: 350 Millionen Euro für 2G Energy

Der Hersteller modularer Blockheizkraftwerke profitiert vom Strombedarf der KI-Branche. Weltweit über 10.000 installierte Anlagen bilden die Basis eines lukrativen Servicegeschäfts, das 2025 rund 42 Prozent des Umsatzes ausmachte. Nun kommt ein neues Standbein hinzu: Rechenzentren.

Die Investmentbank Berenberg startet die Analyse des Energietechnik-Unternehmens 2G Energy mit einer klaren Kaufempfehlung. Analyst Robert-Jan van der Horst setzt ein Kursziel von 91 Euro und sieht ausgehend vom aktuellen Kurs von 54 Euro ein Potenzial von rund 66 Prozent.

Im Mai 2026 erhielt 2G seinen ersten Großauftrag für containerisierte Kraftwerkslösungen für Rechenzentren. Bis Ende Juni lag der Auftragseingang der neuen Sparte Data Center Solutions bereits bei 350 Millionen Euro, gesichert durch unwiderrufliche Anzahlungen von Kunden bis weit ins Jahr 2029.



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Grund ist der explodierende Strombedarf der KI-Branche. Weil Netzanschlüsse bis zu acht Jahre dauern können und Gasturbinen ebenfalls lange Lieferzeiten haben, weichen Betreiber auf flexible, netzunabhängige Lösungen aus. 2Gs Module lassen sich binnen sechs bis zwölf Monaten installieren und einzeln zu- oder abschalten, passend zur schwankenden Auslastung von KI-Rechenzentren, und sollen zugleich günstiger produzieren als Gasturbinen.

Um die Nachfrage zu bedienen, verdreifacht 2G seine jährliche Produktionskapazität von 300 bis 400 auf rund 1.000 Megawatt bis Ende 2027. Berenberg rechnet mit einem Umsatzsprung von zuletzt 398 Millionen auf über eine Milliarde Euro bis 2029.

Zusätzlich verweist Berenberg auf Rückenwind durch das neue deutsche Biomassepaket sowie auf Wärmepumpen als zweites Wachstumsfeld. Trotz einer Kursrallye von mehr als 60 Prozent seit März sei die Bewertung deutlich günstiger als beim Wettbewerber Innio.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (14. September 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.





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