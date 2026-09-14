JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Misserfolg der SERENA-4-Brustkrebsstudie sei zwar enttäuschend, nach dem vorherigen Scheitern von Roche mit Giredestrant aber großteils erwartet gewesen, schrieb Richard Vosser am Sonntag. An den Schätzungen für Astrazenecas Prüfwirkstoff Camizestrant dürfte sich laut dem Experten aber kaum etwas ändern, da das Abschneiden in den CAMBRIA-Studien als unterstützende Behandlung viel entscheidender sei./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 140,1EUR auf Tradegate (14. September 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
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