JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten zum Gesamtüberleben aus der ARTEMIS-008-Studie in China seien stark, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Dieser Erfolg des Antikörper-Konjugats Risvutatug-Rezetecan gegen kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC) müsse sich nun auch global bestätigen. Der vergleichbare Ansatz von Roche biete zudem offenbar ähnliche Wirksamkeit bei möglicherweise besserer Verträglichkeit./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 21,41EUR auf Tradegate (14. September 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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