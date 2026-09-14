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    VEVOR schließt Debüt auf der IFA Berlin 2026 ab und plant weitere Expansion in Europa

    BERLIN, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- VEVOR, eine weltweit tätige Marke für Heimwerkerbedarf, die mehr als 30 Millionen Haushalte rund um den Globus bedient, beendete am 8. September ihren ersten Auftritt auf der IFA Berlin – nach fünf Tagen des Austauschs mit Verbrauchern, Medienvertretern, Content-Creatorn und Geschäftspartnern.

    VEVOR at IFA Berlin

    VEVOR präsentierte 20 Produkte aus den Kategorien Werkzeuge und Werkstatt, Haushalt und Küche sowie Garten und Outdoor und skizzierte dabei seine nächsten Schritte in Europa, darunter Pläne zur Eröffnung seines ersten europäischen Ladengeschäfts in Frankreich 2027. Das IFA-Programm des Unternehmens ging über den Messestand hinaus und umfasste Medien- und Partneraktivitäten, wodurch das Unternehmen die Gelegenheit hatte, direkt mit Verbrauchern und Branchenakteuren aus ganz Europa und anderen internationalen Märkten in Kontakt zu treten.

    VEVOR at IFA Berlin

    Die IFA Berlin bot VEVOR zudem eine Plattform, um seine längerfristigen Pläne für Europa vorzustellen. Das Unternehmen bietet europäischen Verbrauchern derzeit rund 15.000 Artikel an und betreibt 22 Lagerhäuser in ganz Europa, um die lokale Produktverfügbarkeit und Lieferung zu gewährleisten. Neben seinem E-Commerce-Geschäft und seiner Präsenz auf den großen Online-Marktplätzen plant VEVOR, seine Logistik, seinen Kundenservice und seinen After-Sales-Support in Europa weiter auszubauen und gleichzeitig den Verbrauchern mehr Möglichkeiten zu bieten, seine Produkte offline zu erleben.

    VEVOR at IFA Berlin

    „Die IFA hat uns eine wichtige Gelegenheit geboten, Verbraucher, Medienvertreter und Partner persönlich zu treffen und direktes Feedback vom europäischen Markt zu erhalten", sagte Shirley Liu, Leiterin des E-Commerce bei VEVOR Europe. „Mit Blick auf das Jahr 2027 und darüber hinaus werden wir unsere europäische Präsenz in den Bereichen Online- und Offline-Kanäle, Logistik und Kundensupport weiter ausbauen. Die Eröffnung unseres ersten europäischen Ladengeschäfts in Frankreich im nächsten Jahr wird ein wichtiger nächster Schritt für unser langfristiges Wachstum in der Region sein."

    Mit Blick über die IFA Berlin 2026 hinaus plant VEVOR, weiterhin an Messen und Offline-Veranstaltungen teilzunehmen, um Verbrauchern, Medien und Branchenpartnern mehr Gelegenheiten zu bieten, die Produkte zu erleben und mehr über die Marke zu erfahren.

    Informationen zu VEVOR

    VEVOR ist eine weltweit führende Marke für Heimwerkerbedarf, die mehr als 30 Millionen Haushalte in über 50 Ländern beliefert. Aufbauend auf dem Versprechen „Profi-Leistung ohne Profi-Preis" entwickelt und vertreibt VEVOR Produkte in den Bereichen Werkzeuge, Garten und Outdoor, Automobil, Aufbewahrung und Organisation sowie Küche, unterstützt durch mehr als 200 Lagerhäuser und einen Katalog mit über 15.000 Produkten. Im März 2026 eröffnete das Unternehmen in Houston, Texas, einen 32.000 Quadratfuß (2.973 m²) großen Omnichannel-Flagship-Store.

    Link zur Pressemappe

    Medienkontakt: 
    VEVOR-Kommunikationsteam:
    media@vevor.com

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