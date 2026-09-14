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    CEWE: Profitabilität soll steigen

    Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz um 3,6 Prozent auf 298 Mio. Euro gesteigert, beim EBIT aufgrund von Transaktionskosten durch den Verkauf eines Geschäftsbereichs aber ein Minus von 1,7 Mio. Euro verbucht. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und bestätigt das positive Rating.
    Nach Analystenaussage habe der Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks (KOD) schneller als von GSC erwartet bereits Anfang Juli abgeschlossen werden können. Mit der Trennung von dem die Konzernmarge verwässernden Geschäftsbereich verbessere sich die Profitabilität der CEWE-Gruppe nun merklich. Zudem werde aus der Transaktion ein stattlicher Veräußerungsgewinn erwartet, der im Zuge der Entkonsolidierung des KOD in den Zahlen zum dritten Quartal 2026 zum Ausweis kommen solle. Nur zwei Wochen später sei die Meldung über den Erwerb des Geschäftsbereichs KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions erfolgt, der unter der vor allem auch bei jungen Zielgruppen etablierten Marke KODAK MOMENTS ein weltweites Sofortfoto-Geschäft betreibe. Mit dem in der ersten Jahreshälfte 2027 erwarteten Abschluss der noch unter dem Vorbehalt verschiedener Vollzugsbedingungen stehenden Transaktion erweitere die CEWE-Gruppe ihr Markenportfolio und steige in Europa zur Nr. 1 im Bereich Sofortfotos auf. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 146 Euro (zuvor: 142 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.09.2026, 11:10 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 14.09.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102960
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 104,6EUR auf Tradegate (14. September 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Jens Nielsen
    Kursziel: 146,00 EUR




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