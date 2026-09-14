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    Arktis-Gipfel

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    Merz ruft Nato-Partner zum Zusammenhalt auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz ruft Nato-Verbündete zum Zusammenhalt auf
    • Im hohen Norden sieht Merz den Frieden bedroht
    • Nach Wahldebakel wächst Druck auf Merz in der CDU
    Arktis-Gipfel - Merz ruft Nato-Partner zum Zusammenhalt auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROVANIEMI (dpa-AFX) - Zum Auftakt des europäischen Arktis-Gipfels hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Nato-Verbündeten zum Zusammenhalt gegen wachsende Bedrohungen aufgerufen. "Hier im hohen Norden Europas kann man sehen, wie gefährdet der Frieden in Europa ist", sagte Merz im finnischen Rovaniemi in der Nähe des Polarkreises, wo er sich mit anderen EU-Staats- und Regierungschefs und EU-Vertretern trifft. "Ich kann nur an uns alle appellieren, diese Gefährdung ernst zu nehmen."

    Finnland hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland und ist vor allem wegen der Bedrohung aus dem Osten gerade erst der Nato beigetreten. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um gemeinsam Frieden und Freiheit zu verteidigen, sagte Merz. Er sei nach Finnland gekommen, um genau dieses Zeichen zu setzen.

    Merz wendet sich vor den Fragen ab

    Das Statement des Kanzlers dauerte eine Minute und 29 Sekunden. Bevor Fragen gestellt werden konnten, wendete er sich ab und ging. Andere Gipfelteilnehmer äußerten sich dagegen zur innenpolitischen Lage in Deutschland.

    Das Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt hat den Druck aus seiner eigenen Partei auf Merz noch einmal deutlich erhöht. Bei den in einer Woche anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geht es auch um seine politische Zukunft./mfi/DP/men






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