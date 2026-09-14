AfD-Chefin Weidel fordert Neuwahl im Bund

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Alice Weidel hat eine Neuwahl des Bundestages gefordert und die Regierungsbereitschaft ihrer Partei unterstrichen. "Angesichts des desolaten Zustands der Koalition wären aus unserer Sicht Neuwahlen die sauberste Lösung", sagte sie "The Pioneer". "Der Souverän muss jetzt entscheiden, wer das Land aus der Krise führen soll. Wir sind dazu bereit."

Weidel bringt immer wieder Neuwahlen ins Spiel. So hatte sie etwa beim AfD-Parteitag im Sommer gesagt, man bereite sich bereits darauf vor. Die AfD liegt in den Umfragen bundesweit seit geraumer Zeit auf Platz eins bei bis zu 29 Prozent, die Koalitionspartner Union und SPD bei nur rund 20 und 13 Prozent.