ROUNDUP/Streit mit Großaktionär
Hugo Boss braucht neuen Aufsichtsratschef
- Hugo-Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm tritt ab
- Frasers strebt eine Mehrheit an Hugo Boss an
- Robert Palmer soll zweiten Frasers-Sitz besetzen
METZINGEN (dpa-AFX) - Nach der gescheiterten Übernahme durch die Frasers Group räumt der Aufsichtsratschef des Modekonzerns Hugo Boss seinen Posten. Stephan Sturm habe sich entschieden, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats zum 15. Oktober niederzulegen, teilte das Unternehmen am Montag in Metzingen mit. Die Entscheidung folge auf "konstruktive Gespräche vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur". Frasers teilte zudem mit, einen zweiten Sitz im Aufsichtsgremium besetzen zu wollen. Anleger an der Börse reagierten entspannt.
Die Frasers Group hatte in den vergangenen Monaten versucht, bei Hugo Boss ans Ruder zu kommen. Die Übernahme scheiterte knapp, doch hielten die Briten zuletzt fast 48 Prozent an dem Modehaus. Anfang September erklärte Frasers, weitere Boss-Aktien kaufen zu wollen. Ziel sei, die Schwelle von 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte zu überschreiten. Zugleich stellte sie ihre Unterstützung für Sturm als Aufsichtsratschef in Frage.
Das Verhältnis zwischen Großaktionär und Unternehmensführung war schon länger angespannt: Frasers hatte Aufsichtsratschef Sturm Ende vergangenen Jahres das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.
Sturm war Mitglied und Chef des Gremiums seit Mai 2025. Hugo Boss will nun einen Nachfolger für ihn suchen. Dabei dürfte Frasers ein Wörtchen mitreden wollen.
Der Großaktionär besetzt mit Michael Murray bereits einen Sitz im Aufsichtsrat. Nun soll Robert Palmer ebenfalls in das Gremium rücken, wie Frasers am Montag mitteilte. Demnach habe es mit Sturm eine einvernehmliche Verständigung darauf gegeben, dass er sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Gremiums niederlegt. Beide Seiten seien "gemeinsam der Auffassung", dass nun "ein geeigneter Zeitpunkt" für einen Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats sei und eine zweite von Frasers vorgeschlagene Person Mitglied werden soll, hieß es in der Mitteilung weiter.
Die Hugo-Boss-Aktie notierte am Montagvormittag geringfügig im Minus. Seit dem Jahreswechsel steht momentan ein Plus von gut 5 Prozent auf dem Tableau. Ihr Kurs war Mitte Juni angesichts der Offerte kurzzeitig auf über 40 Euro gesprungen. Von diesem Niveau hatte es sich aber rasch wieder entfernt und bei um die 38 Euro eingependelt, die Frasers den Aktionären zuletzt auch geboten hatte.
Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos ./lew/stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 4,87 auf Tradegate (11. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -3,09 %/+30,96 % bedeutet.
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Die Antwort fand ich durchaus interessant: Wenn Hugo Boss eigene Aktien zurückkauft und anschließend einzieht, während Frasers keine seiner Aktien verkauft, könnte sich der prozentuale Anteil von Frasers automatisch erhöhen.
Nach Abschluss des Übernahmeangebots hält die Frasers Group rund 47,89 % an Hugo Boss.
Nehmen wir vereinfacht an, Hugo Boss kauft 7,5 % aller Aktien zurück und zieht diese ein, während Frasers keine Aktien abgibt. Dann wäre der rechnerische Anteil:
47,89 % ÷ (100 % − 7,5 %) ≈ 51,77 %
Frasers würde damit rechnerisch von 47,89 % auf etwa 51,8 % steigen und die absolute Mehrheit überschreiten.
Das finde ich besonders interessant: Der Aktienrückkauf könnte eine mögliche Übernahme also nicht unbedingt erschweren, sondern die Position von Frasers sogar weiter stärken
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......