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    METLEN & PETRONAS Sign LNG Deal to Boost Southeast Europe’s Energy Security

    A new long-term LNG deal between METLEN and PETRONAS’ PETUK is set to boost Greece’s energy security, diversify supplies, and deepen regional ties from 2027 onward.

    METLEN & PETRONAS Sign LNG Deal to Boost Southeast Europe’s Energy Security
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • METLEN and PETRONAS subsidiary PETCO Trading (UK) Limited have signed a long-term LNG Sale and Purchase Agreement for Greece.
    • Starting in 2027, PETUK will supply six LNG cargoes annually for five years.
    • The agreement represents approximately 0.6 billion cubic meters of LNG per year.
    • It will diversify METLEN’s LNG sources and improve supply flexibility, reliability and resilience.
    • The deal is expected to strengthen energy security in Greece and Southeast Europe while reinforcing Greece’s role as a regional energy hub.
    • For PETRONAS, the agreement expands its LNG presence in European and Mediterranean markets and creates a foundation for further cooperation with METLEN.



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