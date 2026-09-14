METLEN & PETRONAS Sign LNG Deal to Boost Southeast Europe’s Energy Security
A new long-term LNG deal between METLEN and PETRONAS’ PETUK is set to boost Greece’s energy security, diversify supplies, and deepen regional ties from 2027 onward.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- METLEN and PETRONAS subsidiary PETCO Trading (UK) Limited have signed a long-term LNG Sale and Purchase Agreement for Greece.
- Starting in 2027, PETUK will supply six LNG cargoes annually for five years.
- The agreement represents approximately 0.6 billion cubic meters of LNG per year.
- It will diversify METLEN’s LNG sources and improve supply flexibility, reliability and resilience.
- The deal is expected to strengthen energy security in Greece and Southeast Europe while reinforcing Greece’s role as a regional energy hub.
- For PETRONAS, the agreement expands its LNG presence in European and Mediterranean markets and creates a foundation for further cooperation with METLEN.
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