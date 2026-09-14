LPKF Laser & Electronics Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 14.09.2026

Mit einer Performance von -8,59 % musste die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,78 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,59 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von LPKF Laser & Electronics mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -47,41 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,40 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +128,81 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,94 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,05 % 1 Monat -25,40 % 3 Monate -47,41 % 1 Jahr +77,51 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 14.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 286,61 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,12 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -5,29 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -8,17 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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