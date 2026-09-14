Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 14.09.26
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Allianz (+0,52 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (-0,49 %), Intel (-5,61 %), Microsoft Corp. (-0,18 %), NASDAQ 100 (-1,86 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UJ22W7
|0
|NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) Rolling Future
|FG27YM
|0
|DAX Performance
|DN5G5L
|0
|Silber
|BD2998
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|HT7ZSF
|0
|Microsoft Corp.
|PL663M
|0
|Siemens Energy
|PK8ZR2
|0
|SAP SE
|HS3S4S
|0
|DAX Performance
|PJ7A73
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|GV8R9C
|0
|STOXX Europe 600 Basic Resources Price Index
|
Relax
|UBS2M1
|0
|Allianz
|
Bonus Garantie
|DJ8CPV
|0
|DAX
|
Classic
|VK6G7H
|0
|Intel
|
Relax
|PM99WK
|0
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