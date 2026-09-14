SoftBank-Aktie stürzt ab: Die riskante OpenAI-Wette eskaliert

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, wurde die auf zwei Jahre angelegte Kreditlinie in der vergangenen Woche abgeschlossen. Rund 20 Banken beteiligten sich an der Finanzierung.

Die Wette von SoftBank auf OpenAI wird immer größer – und zunehmend kreditfinanziert. Der japanische Technologiekonzern hat sich einen neuen Kredit über 11,87 Milliarden US-Dollar gesichert. Damit fällt die Finanzierung deutlich größer aus als ursprünglich geplant.

OpenAI-Wette auf Pump

Der neue Kredit ist nur ein weiterer Baustein in SoftBanks aggressiver Finanzierung seiner OpenAI-Beteiligung. Bereits im August sicherte sich der Konzern einen Kredit über 10 Milliarden US-Dollar, der durch seinen Anteil an OpenAI besichert ist. Zusätzlich prüft SoftBank den Verkauf von Anleihen im Volumen von bis zu 20 Milliarden US-Dollar.

Zuvor hatte SoftBank bereits einen Kredit über 40 Milliarden US-Dollar aufgenommen, um seine OpenAI-Investition zu finanzieren. Davon sollen am 15. September 25,9 Milliarden US-Dollar zurückgezahlt werden. Der nicht besicherte Kredit wäre ursprünglich erst im März 2027 fällig gewesen.

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Anleger reagieren nervös

An der Börse sorgt die Finanzierungsoffensive für Unruhe. Die SoftBank-Aktie brach am Montag ein und schloss in Tokio mit einem Minus v on kanpp 11 Prozent. Es war der stärkste Tagesverlust seit Juli.

Dabei steht für SoftBank noch deutlich mehr auf dem Spiel. Konzernchef Masayoshi Son will bis Oktober insgesamt rund 65 Milliarden US-Dollar in OpenAI investieren. Nach Bloomberg-Daten hat SoftBank allein in diesem Jahr bereits umgerechnet rund 37 Milliarden US-Dollar über Anleihen und Kredite aufgenommen – die jüngste Finanzierung eingeschlossen.

Gleichzeitig mehren sich die Zweifel an den Risiken des KI-Booms. OpenAI-Chef Sam Altman erklärte gegenüber Fortune, dass ein Börsengang des Unternehmens 2026 nicht geplant sei. Zunächst müssten unter anderem Sicherheitsfragen rund um die weitere Entwicklung künstlicher Intelligenz adressiert werden.

Während SoftBank in New York bereits Gespräche mit Investoren über eine mögliche Anleihe im Volumen von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar führt, wächst damit auch die Abhängigkeit des Konzerns vom Erfolg seiner OpenAI-Wette.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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