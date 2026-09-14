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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie klettert deutlich - 14.09.2026

    Kursbewegung von +3,78 % bei SAP am 14.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie klettert deutlich - 14.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 14.09.2026

    Positive Vorzeichen bei SAP: Der Kurs klettert um +3,78 % auf 185,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,64 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 185,00. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SAP investiert war, konnte einen Gewinn von +22,72 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -3,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -15,06 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,74 %
    1 Monat -0,60 %
    3 Monate +22,72 %
    1 Jahr -19,15 %
    Stand: 14.09.2026, 12:41 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile SAP-Aktie, Analystenreaktionen und die Bewertung der KI-Strategie. Skepsis besteht wegen bislang 17 statt angestrebter rund 200 KI-Agenten bis Jahresende; zugleich werden 400 Agenten für Herbst 2026 angekündigt. Fundamental sprechen 22–27 % Cloud-Wachstum und ein steigender Cloud-Auftragsbestand für SAP. Oracle-Zahlen gelten eher als Bestätigung der SAP-Position denn als Hinweis auf Marktanteilsverluste.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 227,49 Mrd. € wert.

    SAP SE: Lars Lamade, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’.


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 14.09.2026 / 12:36 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    SAP SE: Lars Lamade, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 14.09.2026 / 12:36 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    SAP SE: Marielle Ehrmann, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 14.09.2026 / 12:33 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,42 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,06 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,70 %. ServiceNow legt um +4,59 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +3,94 %.

    Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SAP

    +4,02 %
    -3,74 %
    -0,60 %
    +22,72 %
    -19,15 %
    +40,55 %
    +44,86 %
    +125,85 %
    +1.158.775,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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