Warum der Factoringmarkt trotz Insolvenzwelle stabil bleibt
Zwischen verhaltenem Wachstum, steigenden Insolvenzen und neuen Risiken steht die Factoringbranche vor einem Wendepunkt – mit hohen Erwartungen an das Neukundengeschäft.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die mittelständische Factoringbranche wuchs im ersten Halbjahr 2026 bereinigt um 2,4 Prozent gegenüber Ende 2025; insgesamt entwickelte sich der Markt damit weitgehend seitwärts.
- Die Geschäftsentwicklung der einzelnen Institute verlief sehr unterschiedlich und reichte von einem Rückgang von 13 Prozent bis zu einem Wachstum von 150 Prozent.
- Mehr als 70 Prozent der befragten Factoringgesellschaften erwarten in den kommenden Monaten steigende Geschäfte; Wachstumspotenzial wird insbesondere im Neukundengeschäft gesehen.
- Die Unternehmensinsolvenzen stiegen im ersten Halbjahr 2026 um knapp 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichten den höchsten Stand seit 2013.
- Rund 77 Prozent der Institute sehen steigende Insolvenzzahlen als Risiko; Factoringbetrug und Digitalisierung sind für jeweils etwa 77 Prozent zentrale Themen, Cybercrime für fast 53 Prozent.
- Die Rahmenbedingungen haben sich teilweise verbessert: Refinanzierungsmittel sind besser verfügbar, die Warenkreditversicherung wird seltener als problematisch bewertet und auch Regulierung sowie Personalgewinnung bereiten weniger Sorgen.
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