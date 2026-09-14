🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.09.2026

    Die Bayer Aktie notiert am 14.09.2026 mit +3,86 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.09.2026
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Wie hat sich die Bayer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der Höhenflug der Bayer Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,86 % zu Buche, die Aktie notiert bei 50,00. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 50,00, mit einem Plus von +3,86 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    45,00€
    Basispreis
    5,51
    Ask
    × 13,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    52,93€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Bayer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +31,79 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +2,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +31,08 %.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,79 %
    1 Monat +0,81 %
    3 Monate +31,79 %
    1 Jahr +73,12 %
    Stand: 14.09.2026, 12:41 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den bevorstehenden Glyphosat-Vergleich und mögliche Kursimpulse: Bei einer Einigung werden kurzfristig 55 bis 60 Euro, unter günstigen Bedingungen auch 70 Euro, erwartet. Bayer zeigt relative Stärke, zuletzt belasteten jedoch Gewinnmitnahmen und ausgelöste Stopps. Eine Rechtsbereinigung könnte den Bewertungsabschlag senken sowie Abspaltungs- und Dividendenfantasie stärken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,08 Mrd. € wert.

    Dax auf Tief seit Ende Juli - Ölpreisanstieg und KI-Ängste


    Belastet von steigenden Ölpreisen und neuen KI-Bedenken hat der deutsche Aktienmarkt einen schwachen Wochenauftakt verzeichnet. Der Dax fiel am Montagvormittag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli und notierte zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei …

    Bayer: Nächste Korrekturwelle voraus? Übernehmen die Bären jetzt wieder das Kommando?


    Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) konnte nach jahrelanger Baisse oberhalb des am 7. April 2025 bei 18,38 EUR verzeichneten Dekadentiefs eine große Trendwende vollziehen. Zuletzt schwenkte sie nach der Markierung eines 3-Jahres-Hochs bei 53,92 EUR im Juli in den Korrekturmodus ein. Einer impulsiven Abwärtswelle folgte eine Erholungsbewegung und seit mehreren Wochen eine volatile Seitwärtsbewegung unterhalb des Erholungshochs bei 50,50 EUR. Mit Blick auf die Kursschwä...

    Bayer gefragt vor US-Gerichtsanhörung zu Unkrautvernichter


    Die Aktien von Bayer haben am Montag vor einer gerichtlichen Anhörung in den USA zum Unkrautvernichter "Roundup" angezogen. Am Vormittag notierten die Papiere des Agrarchemie- und Pharmakonzerns 2,5 Prozent im Plus bei 49,36 Euro. Damit bauten sie …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,92 %. Pfizer notiert im Plus, mit +1,38 %. Sanofi legt um +1,87 % zu

    Bayer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Bayer

    +4,03 %
    +3,04 %
    +4,22 %
    +31,79 %
    +73,12 %
    -0,16 %
    +5,22 %
    -47,37 %
    +250,95 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bayer Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.09.2026 Die Bayer Aktie notiert am 14.09.2026 mit +3,86 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     