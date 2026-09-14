Bayer Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.09.2026

Der Höhenflug der Bayer Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,86 % zu Buche, die Aktie notiert bei 50,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 50,00€, mit einem Plus von +3,86 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Bayer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +31,79 %.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +2,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +31,08 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,79 % 1 Monat +0,81 % 3 Monate +31,79 % 1 Jahr +73,12 %

? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.09.2026, 12:41 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den bevorstehenden Glyphosat-Vergleich und mögliche Kursimpulse: Bei einer Einigung werden kurzfristig 55 bis 60 Euro, unter günstigen Bedingungen auch 70 Euro, erwartet. Bayer zeigt relative Stärke, zuletzt belasteten jedoch Gewinnmitnahmen und ausgelöste Stopps. Eine Rechtsbereinigung könnte den Bewertungsabschlag senken sowie Abspaltungs- und Dividendenfantasie stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,08 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. Novartis notiert im Plus, mit +3,92 %. Pfizer notiert im Plus, mit +1,38 %. Sanofi legt um +1,87 % zu

Bayer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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