Infineon Technologies Aktie weiter im Abwärtstrend - -7,22 % - 14.09.2026

Die Anleger von Infineon Technologies müssen heute einen Kursrückgang von -7,22 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 53,95€. Nach dem Plus von +4,68 % am Vortag kommt es heute bei Infineon Technologies zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -7,22 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Infineon Technologies Aktionäre einen Verlust von -34,68 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die Infineon Technologies Aktie damit -7,14 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +51,07 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,14 % 1 Monat -15,04 % 3 Monate -34,68 % 1 Jahr +78,13 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 14.09.2026, 12:41 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,26 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -5,94 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -3,75 %. ON Semiconductor verliert -3,20 % NIO notiert im Plus, mit +1,73 %.

Lohnt sich ein Investment in die Infineon Technologies Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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