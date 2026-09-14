Hochtief Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 14.09.2026

Die Hochtief Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,97 % auf 387,00€. Damit verliert die Aktie -29,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,36 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Hochtief damit auf -22,00 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um -9,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +21,81 %.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,54 % 1 Monat -13,78 % 3 Monate -22,00 % 1 Jahr +74,77 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 14.09.2026, 12:42 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,89 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Hochtief

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -1,10 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,85 %.

Hochtief Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hochtief Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hochtief Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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