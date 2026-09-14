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    Besonders beachtet!

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    Hochtief Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 14.09.2026

    Kursbewegung von -6,97 % bei Hochtief am 14.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 14.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Hochtief Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 14.09.2026

    Die Hochtief Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,97 % auf 387,00. Damit verliert die Aktie -29,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,36 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Hochtief damit auf -22,00 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um -9,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +21,81 %.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,54 %
    1 Monat -13,78 %
    3 Monate -22,00 %
    1 Jahr +74,77 %
    Stand: 14.09.2026, 12:42 Uhr

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,89 Mrd. € wert.

    KI-Werte leiden unter neuer Sicherheitsdebatte


    Befürchtungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) belasten am Montag weltweit die Werte mit eingepreister Branchenfantasie. Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der Technologie wirkten sich bereits in Asien aus, wo vor allem die Börse in …

    Dax auf Tief seit Ende Juli - Ölpreisanstieg und KI-Ängste


    Belastet von steigenden Ölpreisen und neuen KI-Bedenken hat der deutsche Aktienmarkt einen schwachen Wochenauftakt verzeichnet. Der Dax fiel am Montagvormittag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli und notierte zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei …

    KI-Warnruf schickt deutsche Chipwerte auf Talfahrt


    Ein Warnruf führender KI-Köpfe wie Anthropic-Chef Dario Amodei sorgt am Montag für Kursrutsche. Aixtron, Infineon, Suss Microtec und Co. verlieren deutlich, in Asien brechen SoftBank und der Kospi noch heftiger ein.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Hochtief

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -1,10 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,85 %.

    Hochtief Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hochtief Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hochtief Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Hochtief

    -7,26 %
    -9,54 %
    -13,78 %
    -22,00 %
    +74,77 %
    +318,15 %
    +482,06 %
    +242,24 %
    +1.607,53 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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