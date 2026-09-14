Siemens Energy Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 14.09.2026

Die Siemens Energy Aktie ist bisher um -6,27 % auf 134,74€ gefallen. Das sind -9,02 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +2,20 % am Vortag kommt es heute bei Siemens Energy zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,27 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Siemens Energy insgesamt ein Minus von -11,10 % zu verkraften.

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Auf Wochensicht hat die Siemens Energy Aktie damit -9,54 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Energy bisher ein Plus von +17,66 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,54 % 1 Monat -18,05 % 3 Monate -11,10 % 1 Jahr +51,47 %

? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.09.2026, 12:42 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der Siemens-Energy-Aktie und die Frage, ob die Talfahrt beendet ist. Charttechnisch werden ein Bruch der 140-Euro-Marke, ein Stopp bei 136 Euro sowie mögliche Rückgänge bis 90 oder 80 Euro diskutiert; zugleich hoffen einige auf eine Erholung. Als Belastungen gelten Inflation, steigende Ölpreise und Zweifel am KI-Boom. Andere sehen wegen der langfristig wichtigen Energiebranche weiterhin Potenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,84 Mrd. € wert.

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Belastet von steigenden Ölpreisen und neuen KI-Bedenken hat der deutsche Aktienmarkt einen schwachen Wochenauftakt verzeichnet. Der Dax fiel am Montagvormittag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli und notierte zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei …

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.09.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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