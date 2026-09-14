SUESS MicroTec Aktie verliert deutlich an Wert - 14.09.2026

Rote Vorzeichen bei SUESS MicroTec: Der Kurs rutscht um -7,13 % auf 66,40€ ab. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 66,40€, mit einem Minus von -7,13 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,05 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die SUESS MicroTec Aktie damit -9,33 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUESS MicroTec auf +77,53 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,33 % 1 Monat -21,28 % 3 Monate -32,05 % 1 Jahr +167,53 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 14.09.2026, 12:43 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,99 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,88 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -4,96 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SUESS MicroTec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SUESS MicroTec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.