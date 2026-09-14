TeamViewer Aktie - Kurs legt am 14.09.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von TeamViewer. Sie steigt um +5,61 % auf 6,6850€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +0,88 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 6,6850€, mit einem Plus von +5,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die TeamViewer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,92 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -7,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +6,17 % gewonnen.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,75 % 1 Monat -2,38 % 3 Monate +15,92 % 1 Jahr -28,79 %

? wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.09.2026, 12:43 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie und den Einfluss der auf rund 3,11 % gestiegenen Leerverkaufsquote. Diskutiert werden eine mögliche Bodenbildung um das aktuelle Niveau, ein Rebound oder Short Squeeze sowie Risiken durch gesenkte Umsatzziele 2026. Als positive Impulse gelten Q3-Zahlen, ServiceNow- und FedRAMP-News sowie die Refinanzierung. Bei etwa 1 Mrd. € Marktkapitalisierung sehen Anleger die Aktie als günstig und potenzielles Übernahmeziel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von TeamViewer?

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %.

TeamViewer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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