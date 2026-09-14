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ServiceNow Aktie steigt am 14.09.2026 kräftig
Kursbewegung von +4,55 % bei ServiceNow am 14.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.
ServiceNow Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.09.2026
Es geht bergauf für ServiceNow: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,55 % und steht bei 119,50€. Die ServiceNow Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,15 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,55 % hinzu. Setzt sich der positive Trend fort?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +27,50 % bei ServiceNow.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -3,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ServiceNow eine negative Entwicklung von -12,11 % erlebt.
ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,73 %
|1 Monat
|+5,79 %
|3 Monate
|+27,50 %
|1 Jahr
|-26,57 %
Informationen zur ServiceNow Aktie
Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,60 Mrd. € wert.
Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,42 %. IBM notiert im Plus, mit +1,67 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,14 %. Oracle verliert -2,66 %
ServiceNow Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob sich ein Einstieg bei der ServiceNow Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ServiceNow Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.