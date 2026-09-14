NVIDIA - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -2,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,02 % am Vortag kommt es heute bei NVIDIA zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,11 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -7,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,76 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,84 % 1 Monat -4,86 % 3 Monate +2,11 % 1 Jahr +22,61 %

? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.09.2026, 12:45 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Nvidia nach dem jüngsten Hoch vor einer Korrektur steht. Diskutiert werden ein mögliches Doppeltop, Rücksetzer bis zu kurzfristigen EMAs oder zur SMA 100 sowie Risiken durch Gesamtmarkt, Zinsen, Ölpreise und Geopolitik. Viele halten einen begrenzten Rückgang für wahrscheinlicher als einen Crash. Fundamental stützen hohe Umsatzprognosen und erwartetes Wachstum die langfristig bullische Einschätzung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,44 Bil. € wert.

Befürchtungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) belasten am Montag weltweit die Werte mit eingepreister Branchenfantasie. Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der Technologie wirkten sich bereits in Asien aus, wo vor allem die Börse in …

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.09.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Stimmung in der Halbleiterbranche habe sich zuletzt wieder gebessert, schrieb Stacy Rasgon am Sonntag. Er hat …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,62 %. Intel notiert im Minus, mit -4,92 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,90 %. Broadcom verliert -2,53 %

NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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