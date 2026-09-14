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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.09.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -2,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,02 % am Vortag kommt es heute bei NVIDIA zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,11 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -7,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,76 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,84 %
    1 Monat -4,86 %
    3 Monate +2,11 %
    1 Jahr +22,61 %
    Stand: 14.09.2026, 12:45 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Nvidia nach dem jüngsten Hoch vor einer Korrektur steht. Diskutiert werden ein mögliches Doppeltop, Rücksetzer bis zu kurzfristigen EMAs oder zur SMA 100 sowie Risiken durch Gesamtmarkt, Zinsen, Ölpreise und Geopolitik. Viele halten einen begrenzten Rückgang für wahrscheinlicher als einen Crash. Fundamental stützen hohe Umsatzprognosen und erwartetes Wachstum die langfristig bullische Einschätzung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -2,50 %
    -7,84 %
    -4,86 %
    +2,11 %
    +22,61 %
    +333,05 %
    +889,02 %
    +13.721,51 %
    +1.310.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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