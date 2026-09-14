Deutsche Boerse Aktie gewinnt an Wert - 14.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Boerse. Mit einer Performance von +3,37 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Deutsche Boerse Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,25 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,37 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Die Deutsche Börse betreibt Handels- und Abwicklungsplattformen (u.a. Xetra, Eurex) sowie Index-, Daten- und IT-Dienstleistungen. Sie ist eine der führenden europäischen Marktinfrastrukturen mit starker Stellung im Derivate- und Indexgeschäft. Wichtige Konkurrenten sind Euronext, LSE Group, ICE, Nasdaq. Stärken/USPs: vertikal integrierte Wertschöpfungskette, starke Indizes (DAX-Familie), hohe Regulierungskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Deutsche Boerse einen Gewinn von +10,71 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,27 % gewonnen.

Deutsche Boerse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,89 % 1 Monat +1,36 % 3 Monate +10,71 % 1 Jahr +14,71 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Stand: 14.09.2026, 12:45 Uhr

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,23 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +0,08 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +0,18 %. Euronext legt um +1,96 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Deutsche Boerse Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Boerse Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Boerse Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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