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    TERREPOWER führt die „Ontility"-Lösungen für den Lebenszyklus von Elektrofahrzeugbatterien in ganz Europa und Nordamerika ein

    TERREPOWER führt die „Ontility-Lösungen für den Lebenszyklus von Elektrofahrzeugbatterien in ganz Europa und Nordamerika ein
    Foto: adobe.stock.com

    DAPHNE, Alabama, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, der weltweit volumenmäßig größte Hersteller nachhaltiger Produkte, gab heute die Markteinführung von E-Auto-Batterien unter seiner Marke Ontility bekannt, die sich auf Lösungen für den Lebenszyklus von E-Auto-Batterien sowie auf Energiespeichersysteme und -komponenten spezialisiert hat. Diese Markteinführung spiegelt den erweiterten Fokus von TERREPOWER wider, Kunden in ganz Europa und Nordamerika dabei zu unterstützen, den Wert der Elektrofahrzeugbatterien von durch bewährte Lösungen für Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung, Umnutzung und Recycling zu maximieren.

    TERREPOWER Logo

    TERREPOWER bietet mit seiner globalen Produktionspräsenz, seinem technischen Know-how und seiner Vorreiterrolle im Bereich der Kreislaufwirtschaft unter der Marke Ontility praktische, skalierbare Lösungen an, die dazu beitragen, Elektrofahrzeuge länger im Einsatz zu halten, unnötige Batteriewechsel zu reduzieren und wertvolle Materialien für die zukünftige Verwendung zu erhalten.

    Nordamerika gilt als führender regionaler Markt, was auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen, Investitionen in die heimische Batterieproduktion sowie ein regulatorisches Umfeld zurückzuführen ist, das die Wiederverwendung von Batterien zunehmend stärker belohnt als die Gewinnung von Neumaterialien.

    In Europa ist dieser Trend noch ausgeprägter. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg der Absatz von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 %. Diese Akzeptanzrate bedeutet, dass die Menge an Batterien aus dem Erstbetrieb, die das Ende ihrer Nutzungsdauer im Automobilbereich erreichen, in den nächsten drei bis fünf Jahren stark ansteigen wird.

    „Sowohl Nordamerika als auch Europa stehen vor einer entscheidenden Phase bei der Einführung von Elektrofahrzeugen, in der die Wartung und Verlängerung der Lebensdauer von Batterien ebenso wichtig werden wird wie deren Herstellung", sagte Duncan Gillis, CEO von TERREPOWER. „Die Markteinführung der Ontility-EV-Batterien stärkt unsere Fähigkeit, Kunden in diesen Regionen mit bewährten Lösungen für den gesamten Batterielebenszyklus zu versorgen, und festigt gleichzeitig die Position von TERREPOWER als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Fertigung." „Da Millionen von Elektrofahrzeugen in die Jahre kommen, braucht die Branche zuverlässige Partner, die in der Lage sind, den Wert der Batterien in großem Maßstab wiederherzustellen, zu überprüfen und zu steigern."

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