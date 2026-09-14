CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,74 % - 14.09.2026

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,74 % auf 188,90€ zulegen. Das sind +11,93 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,50 % am Vortag folgt heute ein Plus von +6,74 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,37 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +3,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) +83,23 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,61 % geändert.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,20 % 1 Monat -5,46 % 3 Monate +25,37 % 1 Jahr +98,47 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 14.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,02 Mrd.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.