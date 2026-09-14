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    Besonders beachtet!

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    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,74 % - 14.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bisher um +6,74 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,74 % - 14.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie am 14.09.2026

    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,74 % auf 188,90 zulegen. Das sind +11,93  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,50 % am Vortag folgt heute ein Plus von +6,74 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,37 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +3,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) +83,23 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,61 % geändert.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,20 %
    1 Monat -5,46 %
    3 Monate +25,37 %
    1 Jahr +98,47 %
    Stand: 14.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,02 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    +5,94 %
    +3,15 %
    -6,12 %
    +21,94 %
    +98,36 %
    +367,78 %
    +242,88 %
    +1.307,38 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R
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