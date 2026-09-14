Abverkauf bei Silber -2,54 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 18,49143USD. Heute steht er bei 62,78USD. Das Investment wäre auf 16.976,5USD gewachsen – eine Steigerung von +239,53 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 62,78. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zinserhöhungsbefürchtungen und mögliche Stagflation, die Silber und Minen belasten könnten; neue Hochs werden kurzfristig angezweifelt. Die Minen gelten als stark vom Ölpreis abhängig und zuletzt als zurückgekommen. Anstehende Quartalszahlen könnten die Kurse bewegen. Umstritten ist zudem, ob COMEX-Futures den Silberpreis drücken; Anleger verweisen auf langfristige Gewinne und mögliche physische Knappheit.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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