Heftiger Rücksetzer am Kupfermarkt – Preis fällt deutlich

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USD

Kupfer London Rolling Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,80 % 1 Monat +0,56 % 3 Monate +2,94 % 1 Jahr +40,68 %

Kupfer rutscht deutlich ab und notiert nach einem Rückgang vonbei 14.046,03. Das klare Abwärtsmomentum weckt Zweifel an einer schnellen Stabilisierung. In der Vergangenheit galten derart starke Rückgänge häufig als Reaktion auf deutliche Veränderungen im globalen Wirtschaftsausblick. Die Marktteilnehmer schalten entsprechend in den Risikovermeidungsmodus.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Kupfer London Rolling bei 9.984,43USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 14.046,03USD ein Wert von 1.406,79USD geworden – ein Gewinn von +40,68 %.

Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.