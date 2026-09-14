🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Europa verliert an Boden'

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reiche fordert Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Reiche fordert schnelle Reformen für Europa
    • Europa will bei KI zu USA und China aufschließen
    • Reiche fordert gezielte Förderung und Deregulierung
    'Europa verliert an Boden' - Reiche fordert Reformen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mahnt schnelle Reformen an, damit Europa wettbewerbsfähiger wird. "Europa verliert an Boden", sagte die CDU-Politikerin bei einem Symposium des Ministeriums. Europa sei jahrzehntelang technologisch führend gewesen. Bei der Künstlichen Intelligenz aber seien die USA und China führend. Doch Europa könne die Lücke schließen.

    Reiche verwies auf das deutsche Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace, das vor kurzem bei einem Testflug seiner Trägerrakete erfolgreich fünf Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht hatte. Das sei der "Spirit", der notwendig sei.

    Forderungen für mehr Innovation

    Innovative Firmen müssten gezielt gefördert werden, es solle keine Förderung nach der "Gießkanne" geben, sagte Reiche. Europa müsse außerdem attraktiver werden für Fachkräfte, Investoren und Unternehmer. Man brauche zudem weniger Fragmentierung, eine engere Zusammenarbeit auf Kapitalmärkten und mehr europäisches Kapital für Wachstum. Reiche sprach sich außerdem für Deregulierung aus. Unternehmen wollten Ingenieure einstellen - und nicht gezwungen werden, noch einen "Compliance"-Beauftragten einzustellen. Reiche sprach sich auch für eine engere Kooperation auf dem europäischen Energiemarkt aus.

    Reiche sagte weiter, der Vorschlag der EU-Kommission für den neuen mehrjährigen Haushalt von 2028 bis 2034 müsse um mehrere hundert Milliarden Euro gekürzt werden - das hatte bereits Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gefordert./hoe/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    'Europa verliert an Boden' Reiche fordert Reformen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mahnt schnelle Reformen an, damit Europa wettbewerbsfähiger wird. "Europa verliert an Boden", sagte die CDU-Politikerin bei einem Symposium des Ministeriums. Europa sei jahrzehntelang technologisch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     