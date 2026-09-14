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    Starker Studienerfolg

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    Aktie im Plus: AstraZeneca überrascht mit starken Krebsdaten

    AstraZeneca meldet starke Ergebnisse für Enhertu und Tagrisso. Die Daten sorgen für Hoffnung in der Krebstherapie – und treiben die Aktie in London an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Enhertu verbessert das progressionsfreie Überleben
    • Enhertu senkt Krankheitsrisiko um 37 Prozent
    • Tagrisso senkt Sterberisiko um 47 Prozent
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    Starker Studienerfolg - Aktie im Plus: AstraZeneca überrascht mit starken Krebsdaten
    Foto: Marcus Brandt/dpa

    AstraZeneca sorgt mit neuen Studiendaten für Aufsehen. Der Pharmakonzern hat beim Weltkongress für Lungenkrebs in Seoul gleich zwei wichtige Erfolge präsentiert. Die Aktie legte in London um 3 Prozent zu (Stand 13:03 Uhr MESZ).

    AstraZeneca

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    ISIN:GB0009895292WKN:886455
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    Besonders stark fielen die Daten zum Krebsmedikament Enhertu aus, das AstraZeneca gemeinsam mit Daiichi Sankyo entwickelt und vermarktet. In der Phase-III-Studie DESTINY-Lung04 verlängerte Enhertu das progressionsfreie Überleben bei Patienten mit einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs deutlich.

    Enhertu hängt Standardtherapie ab

    Das Medikament reduzierte das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod um 37 Prozent gegenüber der bisherigen Standardbehandlung aus Pembrolizumab und einer Chemotherapie. Das mittlere progressionsfreie Überleben lag bei 14,3 Monaten. In der Vergleichsgruppe waren es lediglich 8,3 Monate.

    Auch bei der Ansprechrate zeigte sich ein deutlicher Unterschied. 70,0 Prozent der Patienten sprachen auf Enhertu an, während die Rate bei der Standardtherapie 44,5 Prozent betrug. Die Ergebnisse sind laut AstraZeneca statistisch signifikant und klinisch relevant.

    "Diese Ergebnisse ergänzen die wachsende Zahl an Belegen, die Enhertu als wichtige Therapie für Patienten [...] stützen", erklärte Susan Galbraith, bei AstraZeneca für die Onkologie-Forschung verantwortlich. Die Studie sei die erste Phase-III-Untersuchung, die in diesem Umfeld eine Überlegenheit gegenüber dem globalen Therapiestandard beim progressionsfreien Überleben gezeigt habe.

    Beim Gesamtüberleben lässt sich dagegen noch kein Vorteil ableiten. Die Daten seien zum Analysezeitpunkt noch nicht ausgereift.

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    Auch Tagrisso überzeugt langfristig

    Parallel präsentierte AstraZeneca neue Langzeitdaten für das Lungenkrebsmedikament Tagrisso aus der Phase-III-Studie ADAURA. Nach acht Jahren waren in der zentralen Patientengruppe 74 Prozent der mit Tagrisso behandelten Patienten noch am Leben. In der Placebo-Gruppe waren es 58 Prozent.

    Damit sank das Sterberisiko in dieser Gruppe um 47 Prozent. Über die gesamte Studienpopulation hinweg lag der Unterschied bei 48 Prozent. Laut AstraZeneca bestätigen die Ergebnisse Tagrisso als wichtigen Therapiestandard bei EGFR-mutiertem Lungenkrebs, also einer bestimmten genetischen Veränderung der Tumorzellen.

    "ADAURA setzt weiterhin neue Maßstäbe bei EGFR-mutiertem Lungenkrebs im Frühstadium", sagte Susan Galbraith. Die Daten unterstrichen die Bedeutung einer möglichst frühen Behandlung.

    Für AstraZeneca sind die beiden Studienerfolge strategisch wichtig. Der Konzern baut sein Onkologiegeschäft weiter aus und setzt dabei auf Medikamente, die gezielt bestimmte Merkmale von Tumorzellen angreifen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 140,5EUR auf Tradegate (14. September 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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