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    Canada Nickel gibt die Auswahl von SMS Equipment Inc. und Komatsu bekannt für den Kauf einer Transportflotte im Wert von 1,5 Milliarden Dollar

    Canada Nickel gibt die Auswahl von SMS Equipment Inc. und Komatsu bekannt für den Kauf einer Transportflotte im Wert von 1,5 Milliarden Dollar
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Highlights:

     

    -          Komatsu und sein größter kanadischer Händler SMS Equipment wurden ausgewählt, um die Lade- und Transportflotte sowie die unterstützende Bergbauflotte für das Crawford-Nickel-Projekt zu liefern.

     

    -          Über die 40-jährige Projektlaufzeit sollen mehr als 300 Maschinen mit einem aktuellen Wert von rund 1,5 Milliarden kanadischen Dollar angeschafft werden.

     

    -          Die in den Komatsu-Maschinen eingesetzte Automatisierungs- und Elektrifizierungstechnologie steht im Einklang mit der Vision von Canada Nickel, Crawford zu einem der fortschrittlichsten Bergbaubetriebe weltweit zu machen.

     

    TORONTO, 14. September 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... gab heute bekannt, dass das Unternehmen Komatsu und dessen größten kanadischen Händler, SMS Equipment, mit der Lieferung der Lade- und Transportflotte sowie der dazugehörigen unterstützenden Bergbaufahrzeuge für sein Crawford-Nickel-Projekt („Crawford“) beauftragt hat. Das Unternehmen erhielt umfassende Angebote von vier Maschinenherstellern und entschied sich nach sorgfältiger Abwägung einer Vielzahl von Kriterien für Komatsu aufgrund dessen bewährter Technologien in den Bereichen Automatisierung und Elektrifizierung, die mit der Vision des Unternehmens einer sicheren, nachhaltigen und kohlenstoffarmen Förderung kritischer Mineralien aus Crawford im Einklang stehen.

     

    Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Die Auswahl von Komatsu und SMS Equipment für die Bereitstellung der Lade- und Transportflotte sowie der unterstützenden Bergbaufahrzeuge für Crawford ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung dieses Projekts. Ich bin sehr gespannt auf den potenziellen Mehrwert, der durch den Einsatz der bewährten Technologien von Komatsu erschlossen werden könnte, darunter DISPATCH für das Flottenmanagement und FrontRunner für autonome Muldenkipper. Komatsu und SMS Equipment verfügen zudem über umfangreiche Erfahrung bei der Umsetzung des trolleygestützten Lkw-Transports, der den Dieselkraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen erheblich senkt und gleichzeitig einen reibungslosen Übergang zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen ermöglicht, die voraussichtlich verfügbar sein werden, wenn das Unternehmen die Produktion aufnehmen will.  Wir gehen davon aus, dass die Erfahrung von SMS Equipment bei der Umsetzung dieser Technologien in anderen kanadischen Betrieben sowie das nachgewiesene Engagement für unser Projekt die Risiken bei der Inbetriebnahme und dem laufenden Betrieb erheblich verringern  können. Wir freuen uns darauf, Crawford weiter voranzubringen, um 2027 eine Baubeschluss zu treffen.“

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    Canada Nickel gibt die Auswahl von SMS Equipment Inc. und Komatsu bekannt für den Kauf einer Transportflotte im Wert von 1,5 Milliarden Dollar Highlights: -          Komatsu und sein größter kanadischer Händler SMS Equipment wurden ausgewählt, um die Lade- und Transportflotte sowie die unterstützende Bergbauflotte für das Crawford-Nickel-Projekt zu liefern. -          Über die 40-jährige …
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