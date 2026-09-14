Horizon Petroleum meldet erfolgreichen Abschluss des Workovers der Bohrung Lachowice 7 und geht zur Testförderung über
Calgary, Alberta / 14. September 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. („Horizon“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: HPL; FWB: HPM; Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige polnische Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp. z o.o. („EKZ“) im Nachgang zu der Pressemitteilung vom 01. September 2026 die Perforationsarbeiten erfolgreich abgeschlossen und die neue Komplettierungsbaugruppe am Bohrloch Lachowice 7 („L7“) im Süden von Polen installiert hat. Das Unternehmen geht davon aus, am oder um den 23. September 2026 mit der Säurestimulation und den Förderversuchen zu beginnen.
Der erfolgreiche Abschluss des Workovers ist ein wichtiger operativer Meilenstein für Horizon. Damit kann in der Bohrung L7 die nächste entscheidende Programmphase in Angriff genommen werden, nämlich die Stimulations- und Fördertests zur Beurteilung der Förderleistung der Bohrung und ihres Potenzials für eine zukünftige wirtschaftlich rentable Förderung.
WICHTIGE BETRIEBLICHE AKTIVITÄTEN
- Workover wurde erfolgreich abgeschlossen: Horizon hat den geplanten Workover in der Bohrung L7 samt Perforation des angepeilten Reservoirbereichs und Installation der neuen Completion Assembly abgeschlossen. Die Cardwell KM-200C-Bohranlage wurde am 11. September 2026 nach Abschluss der Arbeiten freigegeben.
- Größerer Reservoirabschnitt erschlossen: Insgesamt wurden über einen 58 Meter langen Abschnitt 35 Meter Reservoir perforiert, einschließlich eines bis dato nicht perforierten Abschnitts von rund 14 Metern Länge. Dadurch wurde der Zugang zu einem zusätzlichen Reservoirbereich mit Förderpotenzial erschlossen.
- Vielversprechende Hinweise auf natürliche Kluftverbindungen: Die CAST-Bohrlochbilddaten deuten auf intensive natürliche Kluftbildung und offene Brüche im gesamten perforierten Intervall hin. Während des Workovers gingen rund 3.500 Barrel Completion Fluid an die Gesteinsformation verloren, wobei signifikante Gaszuflüsse (Gas Kicks) auftraten, was zusätzliche Hinweise auf offene Kluftverbindungen und Permeabilität liefert.
- Fördertests für September geplant: Die Firma Exalo wird die Ausrüstung für die Stimulation und Testförderung ohne Rig zum Bohrplatz verbringen; die Ankunft wird um den 18. September erwartet. Die abgelenkte Säurestimulation und die Testförderung sollen um den 23. September 2026 beginnen. Das Programm dient der Ermittlung der aktuellen nachhaltigen Förderkapazität der Bohrung L7, die in der Vergangenheit Förderraten von bis zu 8,9 Millionen Kubikfuß (MMcf) pro Tag erreichte.