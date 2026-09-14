Kleine Ölperlen fürs Depot
SpaceX: Schon 2027 KI im All? | Softbank: Absturz | Siemens E.: KI-Schock
Der Gegenwind für die Märkte kommt fast von allen Seiten: KI, Ölpreis und Zinsangst. Und mittendrin Donald Trump, der mit wilden Drohungen um sich schmeißt, sollte die Fed die Zinsen erhöhen. Wie geht man damit um?
- Ölpreis steigt, kleine Förderer im Dividendenfokus
- SpaceX will 2027 Nvidia-KI ins All bringen
- Rheinmetall verliert, Lockheed Martin bleibt vorn
Ölpreis zieht weiter an - Kleine Ölperlen
Neue Angriffe auf Saudi-Arabien treiben den Ölpreis zu Wochenbeginn wieder in die Höhe. Dass davon die üblichen Verdächtigen wie Exxon, Chevron, Shell oder BP profitieren, ist klar. Deshalb richten wir unseren Blick heute mal in die hinteren Reihen der Öl- und Gasförderer. Welche deutlich kleineren Aktien aus der Branche sind jetzt noch einen Blick wert und glänzen mit einer ansprechenden Dividende?
SpaceX: Nächstes Jahr schon erste KI im All?
Elon Musk rechnet damit, dass SpaceX bereits 2027 KI-Rechner von Nvidia ins All bringen könnte. Das erklärte der Tesla- und SpaceX-Chef in einer Antwort auf einen Beitrag auf der Plattform X. Im Mittelpunkt steht Nvidias neue KI-Plattform Vera Rubin NVL72. Das System kombiniert 72 Rubin-GPUs mit 36 Vera-CPUs sowie Nvidia ConnectX-9 SuperNICs und BlueField-4-DPUs.
„Ich bin äußerst zuversichtlich, dass SpaceX im nächsten Jahr Nvidia-VR-NVL72-KI-Computer ins All bringen wird“, sagte Musk.
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Aktienduell: Rheinmetall vs. Lockheed Martin
Die Rüstungsbranche hat derzeit einen schweren Stand bei den Anlegern. Während die Aktie von Rheinmetall im laufenden Jahr rund 36 Prozent verloren hat, kann das Papier von Lockheed Martin im gleichen Zeitraum immerhin ein Plus von fast 9 Prozent aufweisen. Welche Rüstungsaktie ist jetzt der bessere Play im Depot?
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Zinserhöhung der Fed wird wahrscheinlicher
Thema des Tages: Kleine Ölperlen
Öl wieder auf dem Weg Richtung 110 US-Dollar
SpaceX: 2027 erste Nvidia-Server im All
Softbank: OpenAI lässt Aktie abstürzen
Siemens Energy: Weniger Strombdarf?
Infineon: Verlangsamt sich KI-Wachstum
Depot: Telekomschein sorgt für Sicherheit
Aktienduell: Rheinmetall vs. Lockheed Martin
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge