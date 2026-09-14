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    Kleine Ölperlen fürs Depot

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    SpaceX: Schon 2027 KI im All? | Softbank: Absturz | Siemens E.: KI-Schock

    Der Gegenwind für die Märkte kommt fast von allen Seiten: KI, Ölpreis und Zinsangst. Und mittendrin Donald Trump, der mit wilden Drohungen um sich schmeißt, sollte die Fed die Zinsen erhöhen. Wie geht man damit um?

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis steigt, kleine Förderer im Dividendenfokus
    • SpaceX will 2027 Nvidia-KI ins All bringen
    • Rheinmetall verliert, Lockheed Martin bleibt vorn
    Kleine Ölperlen fürs Depot - SpaceX: Schon 2027 KI im All? | Softbank: Absturz | Siemens E.: KI-Schock
    Foto: wallstreetONLINE

    Ölpreis zieht weiter an - Kleine Ölperlen

    Neue Angriffe auf Saudi-Arabien treiben den Ölpreis zu Wochenbeginn wieder in die Höhe. Dass davon die üblichen Verdächtigen wie Exxon, Chevron, Shell oder BP profitieren, ist klar. Deshalb richten wir unseren Blick heute mal in die hinteren Reihen der Öl- und Gasförderer. Welche deutlich kleineren Aktien aus der Branche sind jetzt noch einen Blick wert und glänzen mit einer ansprechenden Dividende?

    SpaceX: Nächstes Jahr schon erste KI im All?

    Elon Musk rechnet damit, dass SpaceX bereits 2027 KI-Rechner von Nvidia ins All bringen könnte. Das erklärte der Tesla- und SpaceX-Chef in einer Antwort auf einen Beitrag auf der Plattform X. Im Mittelpunkt steht Nvidias neue KI-Plattform Vera Rubin NVL72. Das System kombiniert 72 Rubin-GPUs mit 36 Vera-CPUs sowie Nvidia ConnectX-9 SuperNICs und BlueField-4-DPUs.

    „Ich bin äußerst zuversichtlich, dass SpaceX im nächsten Jahr Nvidia-VR-NVL72-KI-Computer ins All bringen wird“, sagte Musk.

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    Aktienduell: Rheinmetall vs. Lockheed Martin

    Die Rüstungsbranche hat derzeit einen schweren Stand bei den Anlegern. Während die Aktie von Rheinmetall im laufenden Jahr rund 36 Prozent verloren hat, kann das Papier von Lockheed Martin im gleichen Zeitraum immerhin ein Plus von fast 9 Prozent aufweisen. Welche Rüstungsaktie ist jetzt der bessere Play im Depot?

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    Begrüßung

    Zinserhöhung der Fed wird wahrscheinlicher

    Thema des Tages: Kleine Ölperlen

    Öl wieder auf dem Weg Richtung 110 US-Dollar

    Meine Top 5 Aktien

    Eine spekulative Ölwette

    SpaceX: 2027 erste Nvidia-Server im All

    Tesla: Neuer Roadster kommt

    Softbank: OpenAI lässt Aktie abstürzen

    DAX: KI und Öl belasten

    Siemens Energy: Weniger Strombdarf?

    Infineon: Verlangsamt sich KI-Wachstum

    Deutsche Börse: Megafusion?

    Depot: Telekomschein sorgt für Sicherheit

    Aktienduell: Rheinmetall vs. Lockheed Martin

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Kleine Ölperlen fürs Depot SpaceX: Schon 2027 KI im All? | Softbank: Absturz | Siemens E.: KI-Schock Der Gegenwind für die Märkte kommt fast von allen Seiten: KI, Ölpreis und Zinsangst. Und mittendrin Donald Trump, der mit wilden Drohungen um sich schmeißt, sollte die Fed die Zinsen erhöhen. Wie geht man damit um?

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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