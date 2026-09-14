SpaceX: Schon 2027 KI im All? | Softbank: Absturz | Siemens E.: KI-Schock

Ölpreis zieht weiter an - Kleine Ölperlen

Neue Angriffe auf Saudi-Arabien treiben den Ölpreis zu Wochenbeginn wieder in die Höhe. Dass davon die üblichen Verdächtigen wie Exxon, Chevron, Shell oder BP profitieren, ist klar. Deshalb richten wir unseren Blick heute mal in die hinteren Reihen der Öl- und Gasförderer. Welche deutlich kleineren Aktien aus der Branche sind jetzt noch einen Blick wert und glänzen mit einer ansprechenden Dividende?

SpaceX: Nächstes Jahr schon erste KI im All?

Elon Musk rechnet damit, dass SpaceX bereits 2027 KI-Rechner von Nvidia ins All bringen könnte. Das erklärte der Tesla- und SpaceX-Chef in einer Antwort auf einen Beitrag auf der Plattform X. Im Mittelpunkt steht Nvidias neue KI-Plattform Vera Rubin NVL72. Das System kombiniert 72 Rubin-GPUs mit 36 Vera-CPUs sowie Nvidia ConnectX-9 SuperNICs und BlueField-4-DPUs.

„Ich bin äußerst zuversichtlich, dass SpaceX im nächsten Jahr Nvidia-VR-NVL72-KI-Computer ins All bringen wird“, sagte Musk.



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Aktienduell: Rheinmetall vs. Lockheed Martin

Die Rüstungsbranche hat derzeit einen schweren Stand bei den Anlegern. Während die Aktie von Rheinmetall im laufenden Jahr rund 36 Prozent verloren hat, kann das Papier von Lockheed Martin im gleichen Zeitraum immerhin ein Plus von fast 9 Prozent aufweisen. Welche Rüstungsaktie ist jetzt der bessere Play im Depot?

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Begrüßung

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Eine spekulative Ölwette

SpaceX: 2027 erste Nvidia-Server im All

Tesla: Neuer Roadster kommt

Softbank: OpenAI lässt Aktie abstürzen

DAX: KI und Öl belasten

Siemens Energy: Weniger Strombdarf?

Infineon: Verlangsamt sich KI-Wachstum

Deutsche Börse: Megafusion?

Depot: Telekomschein sorgt für Sicherheit

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Zuschauerfragen



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



