ANALYSE-FLASH
Bernstein lässt Mercedes-Benz auf 'Market-Perform' - Ziel 56 Euro
- Bernstein hält Mercedes-Benz auf Market-Perform
- Kursziel für Mercedes-Benz unverändert 56 Euro
- China bleibt schwierig, bietet jedoch große Chancen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Stuttgarter litten in China unter den gleichen Problemen wie andere der Branche, schrieb Harry Martin am Montag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Der Konzern sehe dort aber auch immense Chance - unter anderem als Exportbasis in andere asiatische Märkte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 46,83 auf Tradegate (14. September 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +11,47 %/+56,48 % bedeutet.
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Die Mercedes-Benz-Aktie notiert aktuell um 45 € und damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 42,62 €.
Für mich ist das inzwischen eine interessante Value- und Turnaround-Chance. Der große Belastungsfaktor bleibt China, gleichzeitig wächst das Elektrogeschäft und Mercedes verfügt weiterhin über eine starke Premium-Marke und ein profitables Finanzdienstleistungsgeschäft.
Besonders interessant: Der aktuelle Analystenkonsens liegt bei rund 59,60 € – das wären vom jetzigen Niveau etwa +33 %. Von 11 Analysten gibt es aktuell 5 Kauf-, 6 Halte- und keine Verkaufsempfehlung.
Meine persönliche Einschätzung:
➡️ um 45 €: für mich interessant
➡️ 50 €: erste wichtige Erholungszone
➡️ 55–60 €: bei einer Stabilisierung in China durchaus realistisch
➡️ 65 €+: wenn die Margen und das China-Geschäft wieder deutlich besser laufen
Natürlich bleibt das Risiko: Schwaches China-Geschäft, Preisdruck und die allgemeine Schwäche im Automobilsektor können die Aktie weiter belasten.
Unterm Strich sehe ich bei Mercedes auf diesem Kursniveau mehr Chance als noch bei 60 €. Für mich eine Aktie, die man auf dem Radar haben sollte. Keine Kaufempfehlung, nur meine persönliche Einschätzung. 😉