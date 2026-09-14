JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse von Jideytro in der ARROS-1-Studie bei Lungenkrebspatienten, die noch nie zuvor mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) behandelt wurden, stützen seine wettbewerbsfähige Einschätzung, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Er hat bereits einen Spitzenumsatz von 900 Millionen Pfund in seinem Modell inkludiert./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 21,59EUR auf Tradegate (14. September 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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