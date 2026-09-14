JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Löwenanteil der avisierten Preiserhöhung werde sich in der Bilanz 2028 bemerkbar machen, schrieb Sandeep Deshpande am Montag im Nachgang des jüngsten Treffens mit dem Finanzchef des Chipausrüsters./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 1.387EUR auf Tradegate (14. September 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
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