JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Löwenanteil der avisierten Preiserhöhung werde sich in der Bilanz 2028 bemerkbar machen, schrieb Sandeep Deshpande am Montag im Nachgang des jüngsten Treffens mit dem Finanzchef des Chipausrüsters./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 1.387EUR auf Tradegate (14. September 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2100

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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