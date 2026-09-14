Adobe Aktie steigt - 14.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,15 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +1,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 224,30€, mit einem Plus von +3,15 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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In den letzten drei Monaten verzeichnete die Adobe Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um -3,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adobe um -26,50 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,46 % 1 Monat -5,61 % 3 Monate +23,23 % 1 Jahr -26,53 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 14.09.2026, 13:49 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,24 Mrd. € wert.

Adobe versucht, die Wall Street von seiner Rolle im KI-Zeitalter zu überzeugen. Doch nach dem jüngsten Quartalsbericht bleiben Analysten zurückhaltend.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,56 %. Salesforce notiert im Plus, mit +3,35 %. Alphabet notiert im Plus, mit +2,28 %. Microsoft legt um +0,94 % zu Oracle notiert im Minus, mit -3,44 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Adobe Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Adobe Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.