SPDler sieht große Nervosität bei CDU

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, hat die Union zu einer besseren Regierungszusammenarbeit aufgerufen. "Es ist schon wahrnehmbar, dass man gerade eine große Nervosität insbesondere bei der CDU spürt", sagte der Politiker in der Sendung "Stimme am Morgen" bei Welt TV.

Dies beobachte er gerade im Hinblick auf die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, wo die CDU in den Umfragen jüngst bei unter zehn Prozent landete. "Ich kann noch mal an den Koalitionspartner wirklich appellieren, jetzt wirklich wieder in die Spur zu kommen, Dinge gemeinsam mit uns auch besser zu machen", so der SPDler.