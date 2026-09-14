Barclays senkt Ziel für Inditex auf 61 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 54,32 auf Tradegate (14. September 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Inditex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +9,02 %/+23,80 % bedeutet.