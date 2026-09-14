ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Inditex auf 61 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Inditex-Kursziel auf 61 Euro
- Barclays belässt Inditex weiter auf Overweight
- Wachstum stark, Transportkosten drücken den Gewinn
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 62,50 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anlayst Matthew Clements attestierte den Spaniern am Montag in seinem Resümee zu den jüngsten Zahlen bemerkenswertes Wachstum. Die Transportkosten nagten allerdings am Gewinn./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 54,32 auf Tradegate (14. September 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Inditex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +9,02 %/+23,80 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 61 Euro