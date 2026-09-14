Bernstein lässt Schneider Electric auf 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,12 % und einem Kurs von 273,2 auf Tradegate (14. September 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von +22,04 %/+30,18 % bedeutet.