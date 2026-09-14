ANALYSE-FLASH
Bernstein lässt Schneider Electric auf 'Outperform'
- Bernstein bestätigt Schneider mit Kursziel 350 Euro
- Modularisierung beschleunigt KI-Rechenzentren
- Schneider, Vertiv und Eaton profitieren am stärksten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Outperform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als größte Profiteure dieser Entwicklung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,12 % und einem Kurs von 273,2 auf Tradegate (14. September 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 346,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von +22,04 %/+30,18 % bedeutet.
Analyst: Bernstein