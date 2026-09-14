Deutsche Bank Aktie schwach im Handel - 14.09.2026

Rote Vorzeichen bei Deutsche Bank: Der Kurs rutscht um -2,61 % auf 33,97€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Obwohl die Deutsche Bank Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -3,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Bank bisher ein Plus von +5,61 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,73 % 1 Monat +4,32 % 3 Monate +19,21 % 1 Jahr +10,09 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 14.09.2026, 13:50 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,05 Mrd. € wert.

Steigende Zinsen, hohe Rohstoffpreise und der Wettlauf um Künstliche Intelligenz veränderten das Börsenumfeld in den letzten Quartalen bereits spürbar. Gerade in solchen Phasen rücken Titel in den Fokus, bei denen sich Risiko, Bewertung und …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,03 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,20 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,24 %. Commerzbank verliert -1,79 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,48 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Bank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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