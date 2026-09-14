Deutsche Telekom Aktie gut behauptet +2,24 % - 14.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einer Performance von +2,24 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die Deutsche Telekom Aktie um +2,15 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 29,15€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Kurs der Deutsche Telekom Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,28 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Plus von +2,59 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,39 % 1 Monat +0,14 % 3 Monate -0,28 % 1 Jahr -4,81 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 14.09.2026, 13:50 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,45 Mrd. € wert.

Der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste und Pay-TV-Sender in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Die Umsätze lagen 2025 wie im Vorjahr bei insgesamt 5,5 Milliarden Euro, wie der Verband Privater Medien (Vaunet) mitteilte. Für das laufende …

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte sie einen großen Teil des Kursrückgangs auf etwa 24 € Ende Juni wieder aufholen. Am Montag notiert sie aktuell bei 28,60 €. Hier stellt sich die Frage: Wie weit reicht das weitere Kurspotenzial? Aktivistischer Investor soll eingestiegen sein Anfang September kamen Medienberichte […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Das könnte ein Kurstreiber werden first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,26 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,67 %. AT&T notiert im Plus, mit +1,40 %. Telefonica legt um +0,99 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,37 %.

Deutsche Telekom Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Telekom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Telekom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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