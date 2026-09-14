BioNTech - Aktie gewinnt kräftig - 14.09.2026

Die BioNTech Aktie konnte bisher um +6,89 % auf 89,20€ zulegen. Das sind +5,75 € mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die BioNTech Aktie um +0,48 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 89,20€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von BioNTech über einen Zuwachs von +9,28 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um +1,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,11 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +5,78 % gewonnen.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,46 % 1 Monat +8,11 % 3 Monate +9,28 % 1 Jahr +3,86 %

? wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.09.2026, 13:53 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BioNTechs jüngste Lungenkrebsdaten: Gotistobart soll das mediane Überleben nahezu verdoppeln und das Sterberisiko weiter senken. Daraus leiten Anleger Chancen für Zulassungen, hohe künftige Umsätze und eine Rückkehr zur Profitabilität ab; der große Cashbestand soll Verlustjahre überbrücken. Diskutiert werden zudem die Bewertung der Pipeline und eine volatile Seitwärtsrange von etwa 95 bis 115 US-Dollar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,41 Mrd. € wert.

Die BioNTech-Aktie befindet sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Dabei verläuft der Kurs sehr volatil innerhalb einer Range zwischen 95 und 1115 US$. Am Montag notiert die Aktie aktuell bei 96,80 €. Hier stellt sich die Frage: Steigt der Kurs wieder in Richtung des oberen Endes der Range und wie kann es mittelfristig weitergehen? Restrukturierung eingeleitet […] The post BioNTech-Aktie: Das sollten Anleger beachten first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BioNTech Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BioNTech Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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