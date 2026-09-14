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    Besonders beachtet!

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    Gerresheimer Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 14.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Gerresheimer Aktie bisher Verluste von -5,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 14.09.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Gerresheimer Aktie am 14.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Gerresheimer: Der Kurs rutscht um -5,08 % auf 27,68 ab. Nach dem Plus von +1,04 % am Vortag kommt es heute bei Gerresheimer zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,08 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Gerresheimer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,91 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -1,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Gerresheimer auf +4,24 %.

    Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,91 %
    1 Monat +7,49 %
    3 Monate +14,91 %
    1 Jahr -31,97 %
    Stand: 14.09.2026, 13:53 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der Gerresheimer-Aktie. Diskutiert werden eine möglicherweise zu hohe Bewertung, Nachkaufzonen um 27 bis 26 Euro sowie die Frage, warum weitere Käufe von AOC den Kurs nicht stützen. Als Belastungen gelten Energiepreise, Zinsen und teure Refinanzierung; der Verkauf von Centor und PPP senkt jedoch die Verschuldung. Kurschancen sieht man bei steigenden Margen und zurückkehrendem Anlegervertrauen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 956,07 Mio. € wert.

    Gerresheimer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Gerresheimer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Gerresheimer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Gerresheimer

    -4,46 %
    -1,91 %
    +7,49 %
    +14,91 %
    -31,97 %
    -72,29 %
    -67,92 %
    -60,13 %
    -36,68 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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