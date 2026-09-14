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    Besonders beachtet!

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    NEL ASA Aktie heute im Minus - 14.09.2026

    Kursbewegung von -2,85 % bei NEL ASA am 14.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie heute im Minus - 14.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    NEL ASA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NEL ASA Aktie. Mit einer Performance von -2,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +1,24 % am Vortag kommt es heute bei NEL ASA zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,85 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die NEL ASA Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,26 % hinzunehmen.

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    Auf Wochensicht hat die NEL ASA Aktie damit -2,35 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,04 %. Im Jahr 2026 gab es für NEL ASA bisher ein Plus von +5,45 %.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,35 %
    1 Monat -1,04 %
    3 Monate -17,26 %
    1 Jahr +9,50 %
    Stand: 14.09.2026, 13:57 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nels kurzen Anstieg auf 2,23 NOK mit anschließendem Abverkauf sowie Hoffnungen auf Kurse über 0,20 bzw. 0,30 Euro. Fundamental wird die Hydrasun-Kooperation als möglicher Margen- und Skalierungsvorteil gesehen, aber noch nicht als Auftrag. PEM gilt als stärker, während Alkaline-Aufträge und Backlog schwach sind. Der Ausbau in Wallingford wird erwartet, Michigan abgeschrieben. Sunfire gilt als zunehmende Konkurrenz.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NEL ASA eingestellt.

    Zur NEL ASA Diskussion

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 352,98 Mio. € wert.

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    Während sich die Welt einigermaßen mit den Problemen in der Straße von Hormus zu arrangieren scheint, könnten die jüngsten Entwicklungen im Jemen für den Ölmarkt den nächsten Schock bereithalten. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen haben …

    So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -8,08 %.

    NEL ASA Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der NEL ASA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NEL ASA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    NEL ASA

    -3,05 %
    -2,76 %
    -1,04 %
    -17,26 %
    +9,50 %
    -77,99 %
    -85,01 %
    -32,17 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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