NEL ASA Aktie heute im Minus - 14.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NEL ASA Aktie. Mit einer Performance von -2,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +1,24 % am Vortag kommt es heute bei NEL ASA zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,85 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die NEL ASA Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,26 % hinzunehmen.

Auf Wochensicht hat die NEL ASA Aktie damit -2,35 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,04 %. Im Jahr 2026 gab es für NEL ASA bisher ein Plus von +5,45 %.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,35 % 1 Monat -1,04 % 3 Monate -17,26 % 1 Jahr +9,50 %

? wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 14.09.2026, 13:57 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nels kurzen Anstieg auf 2,23 NOK mit anschließendem Abverkauf sowie Hoffnungen auf Kurse über 0,20 bzw. 0,30 Euro. Fundamental wird die Hydrasun-Kooperation als möglicher Margen- und Skalierungsvorteil gesehen, aber noch nicht als Auftrag. PEM gilt als stärker, während Alkaline-Aufträge und Backlog schwach sind. Der Ausbau in Wallingford wird erwartet, Michigan abgeschrieben. Sunfire gilt als zunehmende Konkurrenz.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NEL ASA eingestellt.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 352,98 Mio. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NEL ASA

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -8,08 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der NEL ASA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NEL ASA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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