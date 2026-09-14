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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie fällt um -2,10 % - 14.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SpaceX Aktie bisher Verluste von -2,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie fällt um -2,10 % - 14.09.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 14.09.2026

    Mit einer Performance von -2,10 % musste die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem Plus von +2,08 % am Vortag kommt es heute bei SpaceX zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,10 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SpaceX mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,50 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um -0,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,40 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SpaceX -2,56 % verloren.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,09 %
    1 Monat +4,40 %
    3 Monate -11,50 %
    1 Jahr -2,56 %
    Stand: 14.09.2026, 13:58 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz hoher Bewertung anhaltende Kursstabilität der SpaceX-Aktie um 153 US-Dollar und vermutete Käufe institutioneller Anleger. Einige erwägen Gewinnmitnahmen, andere sehen weiteres Potenzial durch Starlink, Starshield, militärische Aufträge und einen gemeldeten KI-Deal. Skeptiker halten die Bewertung für überzogen und bezweifeln, dass Marsmissionen oder Weltraum-Rechenzentren wirtschaftlich tragfähig sind. Als mögliche Kurstreiber gelten neue Großaufträge und eine Fusion mit Tesla.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 984,20 Mrd. € wert.

    KI-Werte leiden unter neuer Sicherheitsdebatte


    Befürchtungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) belasten am Montag weltweit die Werte mit eingepreister Branchenfantasie. Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der Technologie wirkten sich bereits in Asien aus, wo vor allem die Börse in …

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,01 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,80 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,69 %. Northrop Grumman legt um +0,94 % zu

    SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    -1,90 %
    -0,09 %
    +4,40 %
    -11,50 %
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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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