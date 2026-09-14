Börsen Update
Börsen Update Europa - 14.09. - AT 20 schwach -1,66 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.435,66 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: SAP +4,26 %, Bayer +4,03 %, Scout24 +3,30 %
Flop-Werte: Siemens Energy -7,34 %, Hochtief -7,09 %, Infineon Technologies -6,85 %
Der MDAX steht aktuell (13:58:59) bei 31.184,69 PKT und fällt um -1,50 %.
Top-Werte: Nemetschek +4,46 %, IONOS Group +2,55 %, K+S +2,20 %
Flop-Werte: AIXTRON -10,08 %, SILTRONIC AG -8,28 %, Jenoptik -7,62 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.969,07 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: TeamViewer +6,41 %, Nemetschek +4,46 %, SAP +4,26 %
Flop-Werte: AIXTRON -10,08 %, SILTRONIC AG -8,28 %, PVA TePla -7,84 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:28) bei 6.258,00 PKT und fällt um -1,04 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +7,05 %, SAP +4,26 %, Bayer +4,03 %
Flop-Werte: Siemens Energy -7,34 %, Infineon Technologies -6,85 %, Schneider Electric -5,51 %
Der AT 20 steht bei 6.774,18 PKT und verliert bisher -1,66 %.
Top-Werte: STRABAG +1,80 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,00 %, Oesterreichische Post +0,96 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -8,17 %, Lenzing -3,64 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:30) bei 13.948,06 PKT und steigt um +1,07 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +4,41 %, Givaudan +4,28 %, Novartis +4,01 %
Flop-Werte: ABB -3,36 %, UBS Group -1,55 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.126,58 PKT und fällt um -0,57 %.
Top-Werte: Capgemini +7,39 %, Dassault Systemes +4,88 %, Publicis Groupe +4,67 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -6,08 %, LEGRAND -5,51 %, Schneider Electric -5,51 %
Der SE 30 steht bei 3.236,17 PKT und verliert bisher -0,70 %.
Top-Werte: Telia Company +3,84 %, AstraZeneca +3,31 %, Essity Registered (B) +3,02 %
Flop-Werte: ABB -3,36 %, Sandvik -2,78 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.850,00 PKT und verliert bisher -1,15 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +2,18 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,81 %, Piraeus Port Authority +0,71 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -4,04 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,24 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,03 %
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