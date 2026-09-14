CoreWeave Registered (A) Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 14.09.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei CoreWeave Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,29 % verkraften.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die CoreWeave Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -7,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -7,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,51 %. Im Jahr 2026 gab es für CoreWeave Registered (A) bisher ein Plus von +19,15 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,63 % geändert.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,85 % 1 Monat -19,51 % 3 Monate -15,29 % 1 Jahr -22,11 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 14.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,72 Mrd.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CoreWeave Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CoreWeave Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.