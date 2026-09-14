Nehmen KI-Warnungen 'sehr ernst'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung ruft nach Warnungen mehrerer US-Techbosse vor Gefahren einer außer Kontrolle geratenen Künstlichen Intelligenz zur Suche nach globalen Lösungen auf. "Wir nehmen die Warnungen, die wir da gehört haben, sehr ernst", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer vor Journalisten in Berlin. Das höchste Sicherheitsgremium - der Nationale Sicherheitsrat - habe sich bereits zweimal mit diesem Thema beschäftigt, worüber im Nachgang auch informiert worden sei.

Meyer sprach mit Blick auf Wirtschaft, Produktivität oder Medizin von großen Chancen durch KI einerseits und Risiken und Gefahren andererseits und plädierte für Lösungen etwa im Rahmen der G7. "Und deshalb ist es wichtig, dass wir beides machen müssen, jetzt auch nicht nur in Doomsday-Szenarien zu denken, sondern beides: die Chancen ergreifen und dort, wo wir Risiken sehen, aber auch entschlossen agieren und handeln."