Vortex Energy beauftragt die Firma Lonquist mit der Koordination der bodengestützten Gravitationsmessung im Robinsons River Salt Project

Vancouver, British Columbia, 14. September 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Lonquist Field Service (Kanada), ULC („Lonquist“) mit der Koordination einer zielgerichteten bodengestützten Gravitationsmessung im unternehmenseigenen Robinsons River Salt Project (das „Projekt“) in Neufundland und Labrador beauftragt wurde. Die Beauftragung ist ein weiterer Schritt im Rahmen des vom Unternehmen am 3. September 2026 angekündigten, bodengestützten Gravitationsprogramms.

Lonquist wird die Planungsarbeiten für die Messung koordinieren sowie die externe Erhebung und Verarbeitung der Gravitationsdaten beaufsichtigen. Das Programm baut auf den Ergebnissen der jüngsten technischen Studie auf, wobei zusätzliche Messungen dazu dienen sollen, in vorab ausgewählten Zonen hoher Priorität bestehende Lücken in der bestehenden Gravitationsdatenerfassung zu schließen. Die resultierenden Daten werden das vorhandene Datenmaterial aus den geologischen und geophysikalischen Untersuchungen bzw. Bohrungen ergänzen und die weitere Beurteilung der Untergrundinterpretation und potenzieller Explorationsziele unterstützen.

„Es freut uns, dass wir die Firma Lonquist dafür gewinnen konnten, diesen nächsten Schritt im Projekt Robinsons River zu leiten“, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. „Mit den jüngsten technischen Arbeiten hat das Team der Firma dazu beigetragen, Bereiche zu ermitteln, in denen die Erhebung zusätzlicher Daten am nützlichsten wäre. Diese Messung versetzt uns nun in die Lage, auf den entsprechenden Arbeiten aufzubauen und unsere Einblicke in das Projekt weiter zu vertiefen.“

Das Design der Messung, die Auftragsvergabe und der Zeitplan werden derzeit finalisiert. Für den Start der Arbeiten vor Ort bedarf es noch der Freigabe des endgültigen Programms durch das Unternehmen sowie der Bestätigung der erforderlichen Genehmigungen und Zugangsregelungen. Vortex wird im weiteren Verlauf der Planungsarbeiten nähere Details bekanntgeben. Die Auswertung von gravimetrischen Daten liefert keine eindeutigen Ergebnisse und lässt alleine keine klaren Rückschlüsse auf die Zusammensetzung, Mächtigkeit oder Kontinuität der Salzschichten zu.