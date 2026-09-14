🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVortex Energy AktievorwärtsNachrichten zu Vortex Energy
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vortex Energy beauftragt die Firma Lonquist mit der Koordination der bodengestützten Gravitationsmessung im Robinsons River Salt Project

    Vortex Energy beauftragt die Firma Lonquist mit der Koordination der bodengestützten Gravitationsmessung im Robinsons River Salt Project
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Lonquist verantwortet die Planung der Messung und die Erhebung der Daten auf Grundlage der jüngsten technischen Arbeiten bei Robinsons River

     

    Vancouver, British Columbia, 14. September 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Lonquist Field Service (Kanada), ULC („Lonquist“) mit der Koordination einer zielgerichteten bodengestützten Gravitationsmessung im unternehmenseigenen Robinsons River Salt Project (das „Projekt“) in Neufundland und Labrador beauftragt wurde. Die Beauftragung ist ein weiterer Schritt im Rahmen des vom Unternehmen am 3. September 2026 angekündigten, bodengestützten Gravitationsprogramms.

     

    Lonquist wird die Planungsarbeiten für die Messung koordinieren sowie die externe Erhebung und Verarbeitung der Gravitationsdaten beaufsichtigen. Das Programm baut auf den Ergebnissen der jüngsten technischen Studie auf, wobei zusätzliche Messungen dazu dienen sollen, in vorab ausgewählten Zonen hoher Priorität bestehende Lücken in der bestehenden Gravitationsdatenerfassung zu schließen. Die resultierenden Daten werden das vorhandene Datenmaterial aus den geologischen und geophysikalischen Untersuchungen bzw. Bohrungen ergänzen und die weitere Beurteilung der Untergrundinterpretation und potenzieller Explorationsziele unterstützen.

     

    „Es freut uns, dass wir die Firma Lonquist dafür gewinnen konnten, diesen nächsten Schritt im Projekt Robinsons River zu leiten“, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. „Mit den jüngsten technischen Arbeiten hat das Team der Firma dazu beigetragen, Bereiche zu ermitteln, in denen die Erhebung zusätzlicher Daten am nützlichsten wäre. Diese Messung versetzt uns nun in die Lage, auf den entsprechenden Arbeiten aufzubauen und unsere Einblicke in das Projekt weiter zu vertiefen.“

     

    Das Design der Messung, die Auftragsvergabe und der Zeitplan werden derzeit finalisiert. Für den Start der Arbeiten vor Ort bedarf es noch der Freigabe des endgültigen Programms durch das Unternehmen sowie der Bestätigung der erforderlichen Genehmigungen und Zugangsregelungen. Vortex wird im weiteren Verlauf der Planungsarbeiten nähere Details bekanntgeben. Die Auswertung von gravimetrischen Daten liefert keine eindeutigen Ergebnisse und lässt alleine keine klaren Rückschlüsse auf die Zusammensetzung, Mächtigkeit oder Kontinuität der Salzschichten zu.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vortex Energy beauftragt die Firma Lonquist mit der Koordination der bodengestützten Gravitationsmessung im Robinsons River Salt Project VortexEnergy_Lonquist_14-09-2026_DEPRcomLonquist verantwortet die Planung der Messung und die Erhebung der Daten auf Grundlage der jüngsten technischen Arbeiten bei Robinsons River Vancouver, British Columbia, 14. September 2026 / IRW-Press / Vortex …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     